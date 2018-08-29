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Российские ватерполистки проиграли голландкам на юниорском ЧМ в Сербии
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Российские ватерполистки проиграли голландкам на юниорском ЧМ в Сербии 

Чемпионат.com 1 час назад
В Белграде (Сербия) продолжается юниорский чемпионат мира по водному поло среди игроков не старше 19 лет. Российские ватерполистки в матче третьего тура группового этапа уступили команде Нидерландов со счётом 13:15.
На старте группового этапа россиянки одержали победу над командой Новой Зеландии со счётом 15:11, а затем разгромили сборную ЮАР — 23:1.
Водное поло. Юниорский чемпионат мира. Белград, Сербия. Юниорки. Группа D. Третий тур Нидерланды — Россия — 15:13 (4:2, 3:3, 4:3, 4:5).
В составе сборной России самым результативным игроком стала Анастасия Панфилова, отметившаяся 5 голами.
Все сборные-участницы группового этапа выйдут в плей-офф соревнований, который стартует 30 августа. Соперник россиянок станет известен позже.
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