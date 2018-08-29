Российские ватерполистки проиграли голландкам на юниорском ЧМ в Сербии

В Белграде (Сербия) продолжается юниорский чемпионат мира по водному поло среди игроков не старше 19 лет. Российские ватерполистки в матче третьего тура группового этапа уступили команде Нидерландов со счётом 13:15.

На старте группового этапа россиянки одержали победу над командой Новой Зеландии со счётом 15:11, а затем разгромили сборную ЮАР — 23:1.

Водное поло. Юниорский чемпионат мира. Белград, Сербия. Юниорки. Группа D. Третий тур Нидерланды — Россия — 15:13 (4:2, 3:3, 4:3, 4:5).

В составе сборной России самым результативным игроком стала Анастасия Панфилова, отметившаяся 5 голами.

Все сборные-участницы группового этапа выйдут в плей-офф соревнований, который стартует 30 августа. Соперник россиянок станет известен позже.