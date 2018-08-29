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Российские ватерполистки стартовали с двух побед подряд на юниорском ЧМ в Сербии
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Российские ватерполистки стартовали с двух побед подряд на юниорском ЧМ в Сербии 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Белграде (Сербия) проходит юниорский чемпионат мира по водному поло среди игроков не старше 19 лет. На старте группового этапа россиянки одержали победу над командой Новой Зеландии со счётом 15:11. В матче второго тура, который состоялся 28 августа, сборная России разгромила команду ЮАР — 23:1.
Водное поло. Юниорский чемпионат мира. Белград, Сербия. Юниорки. Группа D. Второй тур Россия — ЮАР — 23:1 (2:0, 8:0, 6:1, 7:0).
В составе сборной России самым результативным игроком стала Дарья Чагочкина, отметившаяся 4 голами.
В матче третьего тура, который состоится сегодня, 29 августа, российские ватерполистки сыграют с командой Нидерландов, которая также стартовала с двух побед подряд.
Чемпионат мира завершится 2 сентября.
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