Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал юниорского ЧМ в Сербии

В Белграде (Сербия) продолжается юниорский чемпионат мира по водному поло среди игроков не старше 19 лет. Российские ватерполистки в стартовом раунде плей-офф разгромили команду Казахстана со счётом 15:1. В составе сборной России самым результативным игроком стала Маргарита Пыстина, отметившаяся 4 голами. Трижды поразила ворота соперниц Полина Попова . Водное поло. Юниорский чемпионат мира. Белград, Сербия. Юниорки. Плей-офф. Первый раунд Казахстан — Россия — 1:15 (0:5, 0:4, 1:3, 0:3).

Сборная России вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира, в котором сыграет с командой Греции. Встреча состоится сегодня, 31 августа.

Другие четвертьфинальные пары составили Испания — Венгрия, США — Италия, Нидерланды — Австралия.