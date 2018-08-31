Ещё
Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал юниорского ЧМ в Сербии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал юниорского ЧМ в Сербии 

Чемпионат.com + ещё 2 2 часа назад
В Белграде (Сербия) продолжается юниорский чемпионат мира по водному поло среди игроков не старше 19 лет. Российские ватерполистки в стартовом раунде плей-офф разгромили команду Казахстана со счётом 15:1. В составе сборной России самым результативным игроком стала Маргарита Пыстина, отметившаяся 4 голами. Трижды поразила ворота соперниц Полина Попова. Водное поло. Юниорский чемпионат мира. Белград, Сербия. Юниорки. Плей-офф. Первый раунд Казахстан — Россия — 1:15 (0:5, 0:4, 1:3, 0:3).
Сборная России вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира, в котором сыграет с командой Греции. Встреча состоится сегодня, 31 августа.
Другие четвертьфинальные пары составили Испания — Венгрия, США — Италия, Нидерланды — Австралия.
Чемпионат.com: последние новости
«Рапид», «Спартак» из Трнавы и «Генк» вышли в групповой этап Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Заря»: котировки на ответный матч квалификации Лиги Европы Россияне завоевали бронзу ЧЕ по стрельбе из лука в миксте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию выгоняют из мирового биатлона36
От Медведевой «сбежал» тренер13
Француженку оштрафовали за оголение на US Open3
Спокойно, сядут все. Сколько медалей потеряет Россия
Панарина оскорбило награждение российских футболистов
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
00:37
От Медведевой «сбежал» тренер
Фигурное катание Статьи
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение