«Будем биться за медали». Гандболисты Кубани о планах на предстоящий сезон

31 августа «Кубань» откроет российский гандбольный сезон поединком за Суперкубок страны. Матч пройдёт в краснодарском дворце спорта «Олимп», соперник — чемпион и обладатель Кубка страны «Ростов-Дон». А уже четвертого сентября стартует чемпионат России среди женских команд. Восьмого сентября сезон начинают мужчины, и в первой же игре краснодарский СКИФ померится силами с «Чеховскими медведями». О том, как подготовились клубы к новому гандбольному году и какие цели перед собой ставят, на пресс-конференции рассказали руководители и главные тренеры команд.

На площадку не деньги выходят

«Кубань» начала подготовку к сезону ещё второго июля, причём в существенно обновлённом составе — команду покинули восемь игроков. Олимпийские чемпионки Рио Виктория Калинина Виктория Жилинскайте сейчас в декретном отпуске. Новичков в клубе трое — Мария Дудина , чемпионка мира среди игроков не старше 18 лет Екатерина Левчина и Ольга Башкирова.

«Пришли молодые гандболистки, надеюсь, не повторится мой первый сезон в команде, когда взяли шесть олимпийских чемпионок, — с улыбкой говорит главный тренер «Кубани» и сборной России Евгений Трефилов . — Я-то думал, они приедут и всех положат — а они отдыхать приехали: море рядом, солнце. Медали — дело такое, что к земле тянут. Хочу поработать с людьми, у которых ещё нет заслуг, но есть стремление».

Сейчас средний возраст краснодарской команды — 21 год, причём 12 из 23 гандболисток — уроженки Краснодарского края. По словам генерального директора клуба Сергея Вальтера, бюджет команды по сравнению с прошлым годом уменьшился на треть, в первую очередь ощутил это административный персонал. При этом «Кубань» — единственный клуб в российском женском гандболе, живущий полностью на частные деньги — ни копейки из бюджета гандболистки не получают.

31 августа молодой коллектив Трефилова ждёт проверка «Ростов-Доном», у которого бюджет в четыре раза больше кубанского. Но на площадку выходят не деньги, а спортсменки, и они, а не зарплатные ведомости, решают судьбу игры.

«Самое страшное в молодых игроках то, что они одну игру могут провести гениально, а следующую провалить, — продолжает тренер. — Сезон только начинается, и провалы ещё будут. С другой стороны, «Ростов» в деле я ещё не видел — знаю только, что привезли нового тренера — испанца румынского разлива (Мартин Амброш). А по предстоящему чемпионату — мы намерены биться за медали».

Если «Кубань» существенно омолодила состав, то СКИФ в последние годы едва ли не самая юная команда мужского чемпионата, причём состоящая практически из одних воспитанников. В прошлом году молодёжь неплохо начала, но серию плей-офф провалила.

В СКИФе новый тренер

«Это моя вина, — признаёт гендиректор клуба Олег Ходьков , совмещавший на тот момент свой пост с тренерской работой. — Наверное, не хватило именно тренерского опыта, не смог зимой заложить физику».

Работу над ошибкой проделали и шестого июля, команду возглавил новый наставник — бронзовый призёр Олимпиады-1996 Олег Кулешов , который вернулся в Россию после работы в Германии. И первый предсезонный турнир — памяти Виктора Лаврова в Будённовске — СКИФ выиграл.

«Здорово, что победили в Будённовске, — говорит Олег Кулешов. — В игре испробовали новые наработки. До этого, ещё в Краснодаре познакомился с ребятами. Увидел, что они умеют на площадке. Сейчас работаем не только над развитием игровых моментов, но и над физикой, чтобы быть готовыми к мужскому гандболу. Мы будем сражаться со всеми, но сейчас для меня не так важен результат, как то, понимают ли гандболисты, чего хочу от них добиться. И если мы придём к этому компромиссу, то результат обязательно будет».

«На мой взгляд, команда под руководством нового тренера играет в европейский гандбол — быстрый, силовой, скоростной, — продолжает Ходьков. — Если раньше у нас был один суперклуб — «Чеховские медведи», то сейчас нет такого явного фаворита. Да, «Спартак» и «Медведи» выглядят сильнее остальных, но им будет непросто. Наша задача — попасть в еврокубковую зону».

По словам Олега Кулешова, за время работы в Германии он заметил, что наши молодые гандболисты именно в физическом плане уступают сверстникам из европейских команд. Согласен с коллегой и Олег Ходьков, на его взгляд, основная причина в том, что дети в наших школах занимаются всего раз в день, а ведь Ходьков с Кулешовым, вместе прошедшие путь от юниорской до основной сборной страны и гремевшие на Олимпиадах, тренировались дважды в день.