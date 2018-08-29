Футболист сборной Германии ездил на ЧМ в Россию со своим кальяном

Защитник сборной Германии и лондонского «Челси» Антонио Рюдигер привозил на чемпионат мира в Россию кальян. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, 25-летний игрок давно увлекается кальяном.

Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев , как пишет Bild , терпимо относится к курению. Во время сборов он позволяет подопечным курить как кальян, так и сигареты — одну-две штуки в день.

Рюдигер дебютировал за взрослую национальную команду в 2014 году во время квалификационных матчей к чемпионату Европы-2016. Всего за свою карьеру в сборной он вышел на поле в десяти матчах и забил один гол.

Сборная Германии на чемпионате мира-2018 впервые за 80 лет не смогла преодолеть групповой этап, заняв четвертое место в квартете F. В заключительном матче в группе немцы уступили сборной Южной Кореи со счетом 0:2. Также в рамках группового этапа команда Лева встречалась со сборными Мексики (0:1) и Швеции (2:1).