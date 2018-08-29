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Футболист сборной Германии ездил на ЧМ в Россию со своим кальяном
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Футболист сборной Германии ездил на ЧМ в Россию со своим кальяном 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
Защитник сборной Германии и лондонского «Челси» Антонио Рюдигер привозил на чемпионат мира в Россию кальян. Об этом сообщает Bild.
По информации издания, 25-летний игрок давно увлекается кальяном.
Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев, как пишет Bild, терпимо относится к курению. Во время сборов он позволяет подопечным курить как кальян, так и сигареты — одну-две штуки в день.
Рюдигер дебютировал за взрослую национальную команду в 2014 году во время квалификационных матчей к чемпионату Европы-2016. Всего за свою карьеру в сборной он вышел на поле в десяти матчах и забил один гол.
Сборная Германии на чемпионате мира-2018 впервые за 80 лет не смогла преодолеть групповой этап, заняв четвертое место в квартете F. В заключительном матче в группе немцы уступили сборной Южной Кореи со счетом 0:2. Также в рамках группового этапа команда Лева встречалась со сборными Мексики (0:1) и Швеции (2:1).
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