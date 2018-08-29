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Тренер провалившейся на ЧМ сборной Германии Лев взял ответственность на себя
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Тренер провалившейся на ЧМ сборной Германии Лев взял ответственность на себя 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев взял на себя ответственность за провал команды на чемпионате мира-2018, сообщает Sport24.
"Нам не хватало энтузиазма и страсти. Я виноват, что команда не показала нужного настроя", — приводит слова Лева DW Sports.
Чемпионы 2014 года на турнире в России не сумели выйти из группы, где играли с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель высказалась об обвинениях в расизме бывшего игрока национальной сборной по футболу Месута Озила в отношении руководства Немецкого футбольного союза.
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