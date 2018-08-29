Тренер провалившейся на ЧМ сборной Германии Лев взял ответственность на себя

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев взял на себя ответственность за провал команды на чемпионате мира-2018, сообщает Sport24.

"Нам не хватало энтузиазма и страсти. Я виноват, что команда не показала нужного настроя", — приводит слова Лева DW Sports.

Чемпионы 2014 года на турнире в России не сумели выйти из группы, где играли с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.