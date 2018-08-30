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Аналитики: «Олимпиакос» не пустит «Бёрнли» в групповой этап Лиги Европы
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Аналитики: «Олимпиакос» не пустит «Бёрнли» в групповой этап Лиги Европы 

Чемпионат.com + ещё 4 10 часов назад
Букмекеры назвали фаворита ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Бёрнли» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция). Начало встречи 30 августа 2018 года запланировано на 21:45 по московскому времени. В первой игре греческий клуб победил 3:1.
Букмекеры предлагают поставить на победу «Олимпиакоса» за 3.18. Шансы «Бёрнли» на победу оценены коэффициентом 2.40. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.30.
Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.24, а на ТМ 2,5 гола — за 1.70.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.87. Победа «Бёрнли» всухую оценивается в 4.00.
Победа «Бёрнли» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.90. Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (6.50).
Проход «Олимпиакоса» оценён в 1.15, а проход «Бёрнли» — в 5.65.
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