Матчи чемпионата Испании хотят проводить в Мексике

Руководство чемпионата Испании по футболу рассматривает возможность проведения матчей внутреннего первенства в Мексике, сообщает "Советский спорт"

Ла Лига уже подписала контракт на 15 лет на проведение игр чемпионата Испании в США.

"У Ла Лиги есть отличный потенциал проводить матчи за пределами Испании. Мексика является для нас ключевым направлением работы, для нас это вторая по важности зарубежная страна. После того, как успешно проведем матчи в США, будем пытаться организовать проведение игр в Мексике", — приводит слова представителя Ла Лиги Нуно Переса Пла Marca.