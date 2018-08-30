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Матчи чемпионата Испании хотят проводить в Мексике
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Матчи чемпионата Испании хотят проводить в Мексике 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Руководство чемпионата Испании по футболу рассматривает возможность проведения матчей внутреннего первенства в Мексике, сообщает "Советский спорт".
Ла Лига уже подписала контракт на 15 лет на проведение игр чемпионата Испании в США.
"У Ла Лиги есть отличный потенциал проводить матчи за пределами Испании. Мексика является для нас ключевым направлением работы, для нас это вторая по важности зарубежная страна. После того, как успешно проведем матчи в США, будем пытаться организовать проведение игр в Мексике", — приводит слова представителя Ла Лиги Нуно Переса Пла Marca.
Ранее сообщалось, что наставник "Реала" выступил против проведения матчей чемпионата Испании в США.
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