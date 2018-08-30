Целищев: «Спартак» причастен к росту популярности гандбола в России

Линейный московского гандбольного «Спартака» Лев Целищев, ранее выступавший за украинский «Мотор», оценил готовность команды к сезону.

«Предсезонные сборы прошли отлично. Команда хорошо готова физически. Все мысли о первом матче за Суперкубок России. Могу сказать, что за последний год в России вырос интерес к гандболу, и увеличилась конкуренция в чемпионате. «Спартак» напрямую причастен к этому.

В стартующем сезоне нам предстоит участие в Кубке ЕГФ. У меня есть опыт игры в Лиге чемпионов, буду стараться всячески помогать партнёрам по команде. Для этого меня и приглашали в «Спартак». В любом случае, отсутствие опыта всегда можно компенсировать настроем и самоотдачей", — сказал Целищев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Матч за Олимп Суперкубок России между «Чеховскими медведями» и «Спартаком» пройдет 1 сентября в Чехове.