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Целищев: «Спартак» причастен к росту популярности гандбола в России
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Целищев: «Спартак» причастен к росту популярности гандбола в России 

Чемпионат.com + ещё 5 1 час назад
Линейный московского гандбольного «Спартака» Лев Целищев, ранее выступавший за украинский «Мотор», оценил готовность команды к сезону.
«Предсезонные сборы прошли отлично. Команда хорошо готова физически. Все мысли о первом матче за Суперкубок России. Могу сказать, что за последний год в России вырос интерес к гандболу, и увеличилась конкуренция в чемпионате. «Спартак» напрямую причастен к этому.
В стартующем сезоне нам предстоит участие в Кубке ЕГФ. У меня есть опыт игры в Лиге чемпионов, буду стараться всячески помогать партнёрам по команде. Для этого меня и приглашали в «Спартак». В любом случае, отсутствие опыта всегда можно компенсировать настроем и самоотдачей", — сказал Целищев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Матч за Олимп Суперкубок России между «Чеховскими медведями» и «Спартаком» пройдет 1 сентября в Чехове.
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