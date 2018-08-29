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Полузащитник «Краснодара» Жигулев перейдет в «Урал» на правах аренды
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Полузащитник «Краснодара» Жигулев перейдет в «Урал» на правах аренды 

SPORT24.ru 1 час назад
Как стало известно Sport24, полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев перейдет в «Урал» до конца сезона на правах аренды.
22-летний хавбек в сезоне-2018/19 выступал как за дубль «Краснодара» в ФНЛ, так и за основную команду в РПЛ. Всего он провел за две команды три матча, но результативными действиями не отметился.
Ранее стало известно, что Жигулев попал в итоговый состав молодежной сборной России и будет готовиться в составе национальной сборной к контрольной игре с Египтом (7 сентября), а также отборочному матчу чемпионата Европы-2019 U21 c Сербией (11 сентября).
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