Полузащитник «Краснодара» Жигулев перейдет в «Урал» на правах аренды

Как стало известно Sport24, полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев перейдет в «Урал» до конца сезона на правах аренды.

22-летний хавбек в сезоне-2018/19 выступал как за дубль «Краснодара» в ФНЛ, так и за основную команду в РПЛ. Всего он провел за две команды три матча, но результативными действиями не отметился.

Ранее стало известно, что Жигулев попал в итоговый состав молодежной сборной России и будет готовиться в составе национальной сборной к контрольной игре с Египтом (7 сентября), а также отборочному матчу чемпионата Европы-2019 U21 c Сербией (11 сентября).