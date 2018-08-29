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Кокорин рассказал, за кого болел в финале чемпионата мира
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Кокорин рассказал, за кого болел в финале чемпионата мира 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, что на чемпионате мира болел только за Россию. 27-летний форвард пропустил этот турнир из-за травмы, полученной в матче Лиги Европы против «Лейпцига».
— За игрой Дзюбы очень сложно было наблюдать (смеется), но он молодец, — сказал Кокорин в интервью 433 TV. — Хорошо провел этот турнир. Мы ждали его обратно и были рады, что он вернулся. На чемпионате мира отмечу Россию. За кого болел в финале? За Россию. Болел только за нашу сборную, чуть-чуть еще за Бразилию. Но там ведущий игрок был травмирован, поэтому они не смогли пробиться туда, куда хотели. Успешные игроки на чемпионате мира? Дзюба, Черышев и Акинфеев.
Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 — пенальти). Турнир выиграла национальная команда Франции.
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