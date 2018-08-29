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Футболисты из Первомайского сыграют с соперниками из Подмосковья
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Футболисты из Первомайского сыграют с соперниками из Подмосковья 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: команда «Десна»
Футболисты из поселка Птичное поселения Первомайское примут участие в матче Открытого первенства среди мужских команд Новой Москвы и столичного региона. Команда «Десна» сыграет с соперниками на домашнем стадионе 1 сентября.
— Мы проведем встречу со сборной «Фарт» из поселка Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. Наши спортсмены считаются сильней. В прошлый раз мы одержали уверенную победу с перевесом в три мяча, — поделился тренер «Десны» Вячеслав Должников.
Несмотря на положительную статистику матчей с командой «Фарт», он воздержался от каких бы то ни было прогнозов, сославшись на непредсказуемые результаты многих игр этого турнира.
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