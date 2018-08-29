Футболисты из Первомайского сыграют с соперниками из Подмосковья

Фото: команда «Десна»

Футболисты из поселка Птичное поселения Первомайское примут участие в матче Открытого первенства среди мужских команд Новой Москвы и столичного региона. Команда «Десна» сыграет с соперниками на домашнем стадионе 1 сентября.

— Мы проведем встречу со сборной «Фарт» из поселка Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. Наши спортсмены считаются сильней. В прошлый раз мы одержали уверенную победу с перевесом в три мяча, — поделился тренер «Десны» Вячеслав Должников.

Несмотря на положительную статистику матчей с командой «Фарт», он воздержался от каких бы то ни было прогнозов, сославшись на непредсказуемые результаты многих игр этого турнира.