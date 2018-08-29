За «СГАУ-Саратов» будет выступать двукратный чемпион страны

Руководители гандбольного клуба «СГАУ-Саратов» заключили контракт с бывшим игроком команды «Чеховские Медведи». В прошлом сезоне Сергей Болотин защищал цвета семнадцатикратных чемпионов России. За «жёлто-зелёных» он будет выступать на позиции разыгрывающего.

Новобранец является воспитанником красноярской гандбольной школы. Уже становился победителем первенства страны среди юношей и выигрывал спартакиаду. Карьеру гандболист начал в дублирующем клубе «Чеховские медведи-2», в котором выиграл первенство среди молодёжных команд суперлиги, а затем перешёл в состав основной команды. Выступая за самый именитый российский клуб «Чеховские медведи» он дважды завоевал золотые медали чемпионата. Также, новичок «аграриев» является обладателем суперкубка и кубка России. Руководители саратовской дружины отметили, что Сергей Болотин — хорошее приобретение. Этим летом команду покинули несколько человек. Теперь состав собрали.

Первую игру в новом сезоне «жёлто-зелёные» проведут дома. 4 сентября на паркете спорткомплекса «Юбилейный» саратовцы принимают волгоградский «Каустик». Матч начнётся в 18:30 по местному времени. Вход на матч будет свободный.