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«Севилья» обыграла «Сигму» и вышла в групповой этап Лиги Европы
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«Севилья» обыграла «Сигму» и вышла в групповой этап Лиги Европы 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 31 августа. Испанский футбольный клуб «Севилья» на своем поле одержал победу над чешской «Сигмой» со счетом 3:0 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
В составе победителей голами отметились Максим Гоналон (22-я минута) и Виссам Бен Йеддер (75), еще один мяч в собственные ворота отправил форвард «Сигмы» Мартин Неспор (26). Первый матч также завершился победой «Севильи» со счетом 1:0. Таким образом, в групповом этапе сыграет «Севилья».
Результаты других матчей игрового дня:
"Бешикташ" (Турция) — «Партизан» (Сербия) — 3:0 (первый матч — 1:1);
"Шкендия" (Македония) — «Русенборг» (Норвегия) — 0:2 (первый матч — 1:3);
"Брондбю" (Дания) — «Генк» (Бельгия) — 2:4 (первый матч — 2:5);
"Спартак" (Словакия) — «Олимпия» (Словения) — 1:1 (первый матч — 2:0);
"Стяуа" (Румыния) — «Рапид» (Австрия) — 2:1 (первый матч — 1:3);
"Бёрнли" (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:1 (первый матч — 1:3);
"Бордо" (Франция) — «Гент» (Бельгия) — 2:0 (первый матч — 0:0);
"Селтик" (Шотландия) — «Судува» (Литва) — 3:0 (первый матч — 1:1).
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