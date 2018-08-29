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Мужская сборная России вышла в четвертьфинал ЧЕ U19 в Минске
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Мужская сборная России вышла в четвертьфинал ЧЕ U19 в Минске 

Чемпионат.com 1 час назад
Мужская молодёжная сборная России по водному поло вышла в четвертьфинал чемпионата Европы U19, который походит в Минске (Беларусь). В матче 1/8 финала российская молодёжка обыграла сверстников из Румынии со счётом 9:6 (2:0, 4:4, 2:1, 1:1). Самыми результативными в составе победителей стали Валерий Пелих, Иван Васильев и Константин Шейкин, забившие по 2 мяча. По голу забили Сергей Мерш, Игорь Степанов и Кирилл Носаев.
Ранее на групповом этапе россияне победили сборную Великобритании со счётом 19:2, проиграли сербам — 5:8, взяли верх над голландцами — 9:7.
В четвертьфинале 30 августа сборная России сыграет с командой Хорватии.
Водное поло. Чемпионат Европы U19. Юниоры. Минск, Беларусь. 1/8 финала
Россия — Румыния — 9:6 (2:0, 4:4, 2:1, 1:1).
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