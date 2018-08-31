Российские ватерполисты не смогли выйти в полуфинал ЧЕ U19 в Минске

В Минске продолжается чемпионат Европы по водному поло среди игроков не старше 19 лет. Сборная России не смогла пробиться в полуфинал соревнований. В четвертьфинале российские ватерполисты уступили команде Хорватии со счётом 4:5. В составе сборной России дублем отметился Эмиль Зиннуров.

Водное поло. Чемпионат Европы U19. Юниоры. Минск, Беларусь. Четвертьфинал Россия — Хорватия — 4:5 (1:1, 2:1, 0:1, 1:2).

На групповом этапе россияне разгромили сборную Великобритании со счётом 19:2, победили голландцев со счётом 9:7 и проиграли сербам — 5:8. На старте плей-офф сборная России оказалась сильнее команды Румынии — 9:6.

1 сентября сборная России в турнире за пятое-восьмое места сыграет с командой Италии.