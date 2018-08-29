«Црвена Звезда» на выезде сыграла вничью с «Зальцбургом» и пробилась в Лигу чемпионов

Австрийский «Зальцбург» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов на своем поле не смог обыграть сербскую «Црвену Звезду».

Игра завершилась голевой ничьей со счетом 2:2. Дублем у «Зальцбурга» отметился израильский нападающий Мунас Даббур. Он открыл счет на 45-й минуте игры, а удвоил преимущество своей команды на 48-й, реализовав пенальти.

На 65-й минуте гостям удалось отыграть один мяч усилиями француза Эль-Фарду Бен Мохаммеда Набуана. Спустя три минуты счет уже был равным — 2:2, мяч забил серб Милош Дегенек . За оставшееся время команды не смогли отличиться забитыми мячами.

А так, как в первой игре была зафиксирована ничья (0:0), то в групповой этап Лиги чемпионов пробилась «Црвена Звезда» за счет забитых мячей в Австрии.

«Зальцбург» не смог пробиться в Лигу чемпионов и теперь команда продолжит свои выступления на групповом этапе Лиги Европы.

Добавим, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг (30 августа, 19:00 по мск), а жеребьевка группового этапа Лиги Европы — в пятницу (31 августа, 14:00 по мск).