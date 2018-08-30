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Где смотреть матч Уфа — Глазго Рейнджерс
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Где смотреть матч Уфа — Глазго Рейнджерс 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Начиная с 17:00 российские болельщики футбола будут следить за противостоянием «Уфы» и «Глазго Рейнджерс». Команде Сергея Томарова нужно отыгрывать один мяч и забивать минимум дважды. Ответный матч, как и первый, покажет канал «Матч ТВ».
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