«Рапид», «Спартак» из Трнавы и «Генк» вышли в групповой этап Лиги Европы

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы румынская «Стяуа» принимала на своём поле австрийский «Рапид». Встреча проходила на стадионе «Националь» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом матче «Рапид» победил со счётом 3:1. Таким образом, австрийская команда вышла в групповой этап Лиги Европы, а «Стяуа» из турнира вылетела.

«Спартак» из Трнавы на своём поле сыграл вничью с «Олимпией» из Любляны со счётом 1:1. В первой встрече словаки победили со счётом 2:0, за счёт чего смогли пробиться в групповой этап еврокубка.

В ещё одном ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы бельгийский «Генк» обыграл датский «Брондбю» со счётом 4:2 и также обеспечил себе выход в следующий раунд турнира.