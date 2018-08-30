Парашютистки ЦСКА выиграли «золото» на чемпионате мира

В составе команды выступили Елена Лактионова, Елена Тушева и Любовь Екшикеева.

На 35-м чемпионате мира по парашютному спорту прошли женские групповые соревнования на точность приземления.

На чемпионате мира по парашютному спорту разыгран первый комплект наград — в женских групповых соревнованиях на точность приземления.

«Золото» завоевали спортсменки сборной России. В составе команды выступили три парашютистки Центрального спортивного клуба Армии — 11-кратная чемпионка мира, дважды абсолютная, четырехкратная чемпионка Европы, рекордсменка мира, многократная победительница Кубков, на счету которой более 10 тысяч прыжков с парашютом старший прапорщик Елена Лактионова, чемпионка мира, призер чемпионата Европы, чемпионка ВС РФ лейтенант Елена Тушева, а также многократная чемпионка и рекордсменка мира, абсолютная чемпионка Европы-2017 Любовь Екшикеева.