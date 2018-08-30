Субхолдинг «Матч!» покажет все игры футбольной Лиги наций

МОСКВА, 30 августа. Субхолдинг «Матч!» покажет все встречи европейских национальных команд в футбольной Лиге наций сезонов 2018 и 2020 годов и европейских отборочных турниров сезонов 2019 и 2021 годов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала «Матч ТВ».

Зрители увидят прямые трансляции на тематических каналах субхолдинга «Матч!», а также на его digital-площадках: сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб».

7 сентября на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне сборная России сыграет первый матч в Лиге наций с командой Турции, начало прямой трансляции в 21:35 мск. 10 сентября в Ростове— на-Дону российская сборная встретится в товарищеском матче с командой Чехии, начало прямой трансляции в 18:50 мск. Прямые трансляции игр будут доступны на тематическом канале «Матч! Футбол 1», на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб». Кроме того, в записи эти игры можно будет увидеть в эфире федерального канала «Матч ТВ».

Трансляции матчей будут сопровождаться разнообразным околофутбольным контентом. Корреспонденты и эксперты «Матч ТВ» подготовят для зрителей эксклюзивные репортажи с тренировок и пресс-конференций команд за день до игры, хайлайты и обзоры матчей, обзоры игрового дня и недели, превью и обзоры каждого из туров, разнообразные дополнительные материалы, в числе которых зарисовки о городах проведения соревнований, интервью с футболистами, тренерами, болельщиками и многое другое.