Ещё
Субхолдинг «Матч!» покажет все игры футбольной Лиги наций
Далее:
Читайте также:
Ещё

Субхолдинг «Матч!» покажет все игры футбольной Лиги наций 

ТАСС + ещё 2 39 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 августа. Субхолдинг «Матч!» покажет все встречи европейских национальных команд в футбольной Лиге наций сезонов 2018 и 2020 годов и европейских отборочных турниров сезонов 2019 и 2021 годов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала «Матч ТВ».
Зрители увидят прямые трансляции на тематических каналах субхолдинга «Матч!», а также на его digital-площадках: сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб».
7 сентября на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне сборная России сыграет первый матч в Лиге наций с командой Турции, начало прямой трансляции в 21:35 мск. 10 сентября в Ростове— на-Дону российская сборная встретится в товарищеском матче с командой Чехии, начало прямой трансляции в 18:50 мск. Прямые трансляции игр будут доступны на тематическом канале «Матч! Футбол 1», на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб». Кроме того, в записи эти игры можно будет увидеть в эфире федерального канала «Матч ТВ».
Трансляции матчей будут сопровождаться разнообразным околофутбольным контентом. Корреспонденты и эксперты «Матч ТВ» подготовят для зрителей эксклюзивные репортажи с тренировок и пресс-конференций команд за день до игры, хайлайты и обзоры матчей, обзоры игрового дня и недели, превью и обзоры каждого из туров, разнообразные дополнительные материалы, в числе которых зарисовки о городах проведения соревнований, интервью с футболистами, тренерами, болельщиками и многое другое.
Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге команды распределены на группы, сборная России выступает в группе 2 лиги В, где сыграет по два матча с командами Турции и Швеции, победитель группы перейдет в лигу А, команда, занявшая третье место, — в лигу С. Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.
ТАСС: последние новости
Российский судья Карасев получил назначение на матч Лиги Европы Сборная России выступит на чемпионате мира по академической гребле в усеченном составе ФГР поддерживает снятие ограничений с белорусских атлетов для участия в соревнованиях в РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута18
Названы подозреваемые в допинге российские биатлонисты
Француженку оштрафовали за оголение на US Open
УЕФА наказал «Зенит»
Каррера раскрыл трансферные секреты «Спартака»
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
00:44
«С такими бедрами она нам не нужна»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение