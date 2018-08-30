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Гилерме: «Готов стать первым номером сборной России»
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Гилерме: «Готов стать первым номером сборной России» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме заявил о готовности стать основным вратарем сборной России в случае ухода из национальной команды Игоря Акинфеева.
"Насчет будущего Акинфеева в сборной России пока ничего не могу сказать, ведь не знаю деталей. Но если он уйдет из команды, то я готов занять место в основном составе. У меня хорошая конкуренция — отлично выступает Лунёв, есть Шунин. В России вообще много классных голкиперов", — цитирует Гилерме Yahoo Esportes Brasil.
Напомним, сборная России сыграет против Турции 7 сентября, а против Чехии — 10 сентября.
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