Гилерме: «Готов стать первым номером сборной России» 

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме заявил о готовности стать основным вратарем сборной России в случае ухода из национальной команды Игоря Акинфеева.
"Насчет будущего Акинфеева в сборной России пока ничего не могу сказать, ведь не знаю деталей. Но если он уйдет из команды, то я готов занять место в основном составе. У меня хорошая конкуренция — отлично выступает Лунёв, есть Шунин. В России вообще много классных голкиперов", — цитирует Гилерме Yahoo Esportes Brasil.
Напомним, сборная России сыграет против Турции 7 сентября, а против Чехии — 10 сентября.