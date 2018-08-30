Евгений Трефилов: «Меня за четвертьфинал уволили, а футболистам дали ЗМС»

Главный тренер «Кубани» и женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов в интервью "РИА Новости" отметил, что его виду спорта в стране уделяется мало внимания. В качестве примера разной оценки достижений спортсменами он привел награждение футболистов национальной команды званиями «Заслуженный мастер спорта» после выхода в 1/4 финала чемпионата мира.

Трефилов после поражения в четвертьфинале олимпийского турнира на Играх-2012 в Лондоне от Кореи (23:24) был уволен с поста главного тренера женской сборной. В 2013 году он вернулся в сборную и привел команду к золоту Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

— Женская сборная по гандболу до 18 лет — подряд два раза чемпион мира, сборная до 20 лет постоянно с медалями, — сказал Трефилов. — В каком виде спорта есть такие позиции? Только в синхронном плавании. А у нас за четвертьфинал на чемпионате мира по футболу ЗМС дают. Я не осуждаю, просто констатирую — за четвертьфинал. А меня за выход в четвертьфинал на Олимпиаде 2012 года сняли с работы. Просто не знаю, как подтянуть внимание к нашему виду спорта.

Если я озвучу наш бюджет, представители футбола, хоккея или баскетбола будут плакать от смеха. Гандбол — самый малобюджетный игровой олимпийский вид спорта. Можно вбухивать миллиарды в футбол и баскетбол, кормить легионеров миллионами долларов, а толку для развития этих видов спорта нет. И люди не идут на трибуны. А в гандболе у нас только в одном клубе есть три легионера. Россия готова побеждать своими доморощенными игроками на всех уровнях — и клубами, и сборными.