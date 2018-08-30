Ещё
Трефилов: меня за четвертьфинал уволили, а футболистам дали ЗМС
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трефилов: меня за четвертьфинал уволили, а футболистам дали ЗМС 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер женской сборной России по гандболу и женского краснодарского клуба «Кубань» Евгений Трефилов посетовал на большое различие в освещении гандбола и футбола, пишет "РИА Новости".
"Женская сборная по гандболу до 18 лет — подряд два раза чемпион мира, сборная до 20 лет постоянно с медалями. В каком виде спорта есть такие позиции? Только в синхронном плавании. А у нас за четвертьфинал на чемпионате мира по футболу ЗМС дают. Я не осуждаю, просто констатирую — за четвертьфинал. А меня за выход в четвертьфинал на Олимпиаде 2012 года сняли с работы. Просто не знаю, как подтянуть внимание к нашему виду спорта", — раздосадован Трефилов.
После успешного выступления на домашнем чемпионате мира, футболистам присудили звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).
"Если я озвучу наш бюджет, представители футбола, хоккея или баскетбола будут плакать от смеха. Гандбол — самый малобюджетный игровой олимпийский вид спорта. Можно вбухивать миллиарды в футбол и баскетбол, кормить легионеров миллионами долларов, а толку для развития этих видов спорта нет. И люди не идут на трибуны. А в гандболе у нас только в одном клубе есть три легионера. Россия готова побеждать своими доморощенными игроками на всех уровнях — и клубами, и сборными", — уверен тренер.
Ранее волейболистка Екатерина Гамова рассказала в интервью Алексею Ягудину о своем отношении к бурной реакции соцсетей на свой резонансный пост о футболистах.
Газета.Ru: последние новости
Экс-тренер сборной России: Дзюба заслужил капитанскую повязку Вратарь "Динамо" Шунин назвал начало матча со "Спартаком" "скомканным" "Уфа" не удивила "Рейнджерс" своей игрой в матче Лиги Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута18
Названы подозреваемые в допинге российские биатлонисты
Француженку оштрафовали за оголение на US Open
УЕФА наказал «Зенит»
Каррера раскрыл трансферные секреты «Спартака»
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
00:44
«С такими бедрами она нам не нужна»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение