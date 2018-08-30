Трефилов: меня за четвертьфинал уволили, а футболистам дали ЗМС

Главный тренер женской сборной России по гандболу и женского краснодарского клуба «Кубань» Евгений Трефилов посетовал на большое различие в освещении гандбола и футбола, пишет "РИА Новости"

"Женская сборная по гандболу до 18 лет — подряд два раза чемпион мира, сборная до 20 лет постоянно с медалями. В каком виде спорта есть такие позиции? Только в синхронном плавании. А у нас за четвертьфинал на чемпионате мира по футболу ЗМС дают. Я не осуждаю, просто констатирую — за четвертьфинал. А меня за выход в четвертьфинал на Олимпиаде 2012 года сняли с работы. Просто не знаю, как подтянуть внимание к нашему виду спорта", — раздосадован Трефилов.

После успешного выступления на домашнем чемпионате мира, футболистам присудили звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

"Если я озвучу наш бюджет, представители футбола, хоккея или баскетбола будут плакать от смеха. Гандбол — самый малобюджетный игровой олимпийский вид спорта. Можно вбухивать миллиарды в футбол и баскетбол, кормить легионеров миллионами долларов, а толку для развития этих видов спорта нет. И люди не идут на трибуны. А в гандболе у нас только в одном клубе есть три легионера. Россия готова побеждать своими доморощенными игроками на всех уровнях — и клубами, и сборными", — уверен тренер.