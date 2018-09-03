Ещё
Жорди Альба: «Не ожидал, что не получу вызов в сборную Испании»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жорди Альба: «Не ожидал, что не получу вызов в сборную Испании» 

Спорт-Экспресс + ещё 9 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что невызов в сборную Испании стал для него неожиданностью.
— Я хотел бы отправиться в сборную, но это решение тренера, и я должен его уважать, — цитирует футболиста Marca. — Я не ожидал этого, но я не ожидал также и вызова в сборную на Евро-2012, когда я играл за «Валенсию». Решение не зависит от меня. Я не знаю, почему меня не вызвали. Если все будет хорошо, у может появиться шанс вернуться. В состав попали Маркос Алонсо и Хосе Гайя, это два великолепных игрока.
В рамках Лиги наций испанцы сыграют со сборными Англии и Хорватии.
Спорт-Экспресс: последние новости
Дзюба приехал в сборную России. Фото Фигурист Траньков сообщил, когда Шатов снова сыграет за "Зенит" Василий Филиппов: "Победа в Суперкубке даст импульс на весь сезон"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Он победил рак5
Федерер нанес величайший удар в истории5
Скандальный матч: Дзюба сломал лидера «Спартака»2
В России забит самый позорный автогол в мире71
Исинбаева показала идеальную фигуру28
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«От меня ждут результата»: ученица Тутберидзе покорила Австрию
Фигурное катание Статьи
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение