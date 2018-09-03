Жорди Альба: «Не ожидал, что не получу вызов в сборную Испании»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что невызов в сборную Испании стал для него неожиданностью. — Я хотел бы отправиться в сборную, но это решение тренера, и я должен его уважать, — цитирует футболиста Marca. — Я не ожидал этого, но я не ожидал также и вызова в сборную на Евро-2012, когда я играл за «Валенсию». Решение не зависит от меня. Я не знаю, почему меня не вызвали. Если все будет хорошо, у может появиться шанс вернуться. В состав попали Маркос Алонсо и Хосе Гайя, это два великолепных игрока. В рамках Лиги наций испанцы сыграют со сборными Англии и Хорватии.