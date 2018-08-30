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Матч России и Турции в Лиге наций покажет Первый канал
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Матч России и Турции в Лиге наций покажет Первый канал
Евро-футбол.Ру
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ещё 1
1 час назад
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Евро-футбол.Ру
Встреча с турками состоится 7 сентября в Трабзоне, начало — в 21:45 (мск).
Сборная России сыграет в Лиге наций в одной группе с Турцией и Швецией.
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