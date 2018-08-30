«Уфа» в большинстве сыграла вничью с «Рейнджерс» и не вышла в Лигу Европы

«Уфа» на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы сыграла вничью с «Рейнджерс» (1:1). Российская команда не смогли выйти в основной турнир — в первой игре в Шотландии башкирцы уступили со счетом 0:1. Гости доигрывали встречу вдевятером после удалений Альфредо Морелоса (в конце первого тайма) и Джонатона Флэнагана (на 66-й минуте). Во втором тайме хозяева дважды попали в штангу. В добавленное время «Уфа» забила второй гол, но он был отменен. Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет завтра. Лига Европы 4-й отборочный раунд Ответный матч "УФА" (Россия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:1 (1:1) Первый матч — 0:1. Все о Лиге Европы Уфа — Рейнджерс