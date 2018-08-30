«Астана» по пенальти обыграла АПОЭЛ и вышла в Лигу Европы

«Астана» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы в серии пенальти обыграла АПОЭЛ и вышла в групповой турнир.

Основное время встречи завершились со счетом 1:0 в пользу клуба из Казахстана. Первая игра завершилась с таким же счетом, но в пользу кипрской команды. Поэтому для выявления победителя потребовалось дополнительное время, а затем и серия 11-метровых.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Астана" (Казахстан) — «АПОЭЛ» (Кипр) — 1:0 д.в. (1:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 2:1 Гол: Энрике, 16 — с пенальти.

Судья: КЕХЛЕТ (Дания).

30 августа. Астана. Стадион «Astana Arena».

Первый матч — 0:1.