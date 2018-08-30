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«Астана» по пенальти обыграла АПОЭЛ и вышла в Лигу Европы
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«Астана» по пенальти обыграла АПОЭЛ и вышла в Лигу Европы 

Спорт-Экспресс + ещё 2 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Астана» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы в серии пенальти обыграла АПОЭЛ и вышла в групповой турнир.
Основное время встречи завершились со счетом 1:0 в пользу клуба из Казахстана. Первая игра завершилась с таким же счетом, но в пользу кипрской команды. Поэтому для выявления победителя потребовалось дополнительное время, а затем и серия 11-метровых.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответный матч
"Астана" (Казахстан) — «АПОЭЛ» (Кипр) — 1:0 д.в. (1:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 2:1  Гол: Энрике, 16 — с пенальти.
Судья: КЕХЛЕТ (Дания).
30 августа. Астана. Стадион «Astana Arena».
Первый матч — 0:1.
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