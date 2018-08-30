Гандбол. Интервью с президентом федерации гандбола России Сергея Шишкарёва

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв в преддверии нового сезона открыл все карты. От женщин ждут золота чемпионата Европы.

31 августа в Краснодаре стартует новый гандбольный сезон. Первый же его матч подарит зрителям нешуточную интригу: противостоять друг другу будут не только два мощных клуба «Ростов-Дон» и «Кубань», но и два великих тренера — Евгений Трефилов и Амброс Мартин. После такого мощного старта гандбол будет только набирать обороты, подбираясь к кульминационным точкам сезона — мужскому чемпионату мира и женскому чемпионату Европы. Зрителям нужно быть внимательными, чтобы не упустить ничего интересного.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв уверен, что год получится крайне насыщенным и интересным. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» он рассказал о главных интригах российского чемпионата, о том, почему мужской сборной нужно использовать свой предпоследний шанс, а также как девушки постараются помощь добыть Трефилову трофей, которого ему пока не хватает.

«Ощущения были один в один, как на Олимпиаде»

— Сергей Николаевич, позвольте поздравить вас с победой женской юниорской сборной России на чемпионате мира U18. Признайтесь, сильно за них переживали? — Начну немного издалека. У меня было сильное разочарование от выступления старших девочек, которые оступились в полуфинале чемпионата мира U20, проиграв извечным соперницам из Норвегии. Я помню слёзы тех девочек, два года назад получавших личные призы после чемпионата мира U20 в Москве, но разочарованных тем, что они только вице-чемпионы. Так что проигрыш Южной Корее в матче за третье место — это не тот результат, которого мы ждали.

Поэтому наше внимание было приковано к выступлению сборной U18. Я не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда. Но со второго или третьего она действительно сложилась (улыбается). Это же настолько симпатичная команда! Чем больше они играли — тем больше хотелось на них смотреть. Конечно, очень тяжело сложился матч с быстрыми голландками. Но как только Россия обыграла Нидерланды, появилась какая-то уверенность. Не шапкозакидательские настроения, а осознание того, что эти девчата точно дойдут до финала.

Тогда моя симпатия переросла в боление, переживание, когда ты думаешь не только о результате, как президент Федерации, но и о содержании, о том, что девчонки классно играют и производят потрясающее впечатление! Как они пели гимн, держались за руки, поддерживали друг друга, радовались победам — всё это очень сильно радовало, особенно вкупе с тактической гибкостью, выучкой, умением перестроить игру.

Ощущения были один в один, как на Олимпиаде. Там после невероятного по накалу матча с Норвегией была какая-то уверенность, что мы француженок в финале положим на лопатки. И здесь — то же самое. Хотя финал я, признаюсь, смотрел стоя. С семьёй, с детьми, вывел трансляцию на большой экран — все радовались. Это закономерная, справедливая победа. Вратарь Верещак и разыгрывающая Кирдяшева попали в символическую сборную, а Лена Михайличенко стала MVP. Хотя с ней обошлись не очень красиво — не наградили, не объявили. Но это, видимо, была какая-то техническая накладка. Главное — содержание. Конечно, я хочу похвалить всю команду. Девчонки — большие умницы. Всё было спокойно, уверенно, с пониманием того, что соперник может что-то придумать, но мы всё равно придумаем что-то лучше и победим. И Любовь Сидоричеву хочу поблагодарить, и Татьяну Березняк — весь тренерский штаб. Это замечательная победа! И я очень верю, что кто-то в ближайшее время сможет усилить основную команду. Может, кто-то и в Токио поедет. Ну а на Париж-2024 основа есть. Дай бог им всем здоровья, чтобы они все росли, развивались, укреплялись и в итоге дошли до большой цели.

— Интересно, что победа случилась ровно через два года после завоевания золота Олимпиады. — В этом, конечно, есть некий символизм. Но когда турнир начинался, мы к дате не привязывались. Нужно было быть прожжённым нумерологом, чтобы сразу задуматься о том, что финал чемпионата мира совпадёт с годовщиной победы нашей женской сборной на Олимпийских играх.

— Некоторым поклонникам гандбола Любовь Сидоричева напомнила таких замечательных женщин в российском спорте как Ирина Винер в художественной гимнастике или Татьяна Покровская в синхронном плавании. И строгий тренер, и добрая мама. Согласны с таким сравнением? — Это шикарный комплимент! Любовь Петровна пока не имеет таких заслуг как перечисленные дамы, но в своей работе с этой конкретной сборной она была именно таким человеком, который с одной стороны относится к каждой девочке по-матерински, а с другой — держал жёсткую дисциплину. После победы над Данией я писал ей: «Главное, чтобы никто не поймал звезду». А она меня успокоила: «Сергей Николаевич, у нас такого нет». Создание микроклимата в команде — это очень важно. Ведь сборная — это серьёзная нагрузка, как физическая, так и психоэмоциональная. Это стресс в течение всего турнира. Поэтому нужно иметь волю, характер и педагогическое начало, чтобы и себя держать в руках и руководить таким коллективом. Всё-таки они ещё совсем девчонки. Не говорю, что детский сад, но очень непростой возраст.

«Советская школа гандбола научила весь мир»

— Как бы теперь всех наших чемпионок без потерь подвести к основной команде? Как выстроить для них лестницу на высший уровень? — А я не могу сказать, что у нас этой лестницы нет. Не будем забывать, что Ирина Близнова в своё время выигрывала молодёжные турниры, а также Аня Сень, Катя Ильина, Даша Дмитриева, Аня Вяхирева, которая становилась MVP. Самое главное в этом переходе — это взаимодействие между тренерами, схожие методики подготовки. Но с этим у нас как раз больших проблем нет.

Главная трудность у нас заключается в другом. Я заметил, что у нас многие девушки играют в наколенниках, с перебинтованными руками. А посмотрите на голландок, на кореянок — там буквально один-два человека с травмами. У нас — каждая вторая. Проблема кроется где-то в возрасте от 12 до 16 лет. Именно тогда дают неадекватные нагрузки, неправильную технику. Наши тренерские кадры, к сожалению, не следят за мировыми тенденциями. Например, какие-то упражнения в мире давно запрещены. Та же «лягушка» — прыжки из приседа. Доказано, что это упражнение разрушает коленные суставы, голеностоп. Этого делать нельзя, а наши люди делают по старинке. Вот над чем нам в первую очередь нужно работать.

В конце сентября пройдёт сбор женской команды с Евгением Трефиловым во главе, и мы хотим собрать всех женских тренеров, и клубных, и детских, привлечь специалистов, которые будут им читать лекции, показывать упражения. Сейчас у нас есть договорённости с французской федерацией. Голландцы нам вообще отдали методику подготовки женщин. С испанцами, которые в мужском гандболе по молодёжи постоянно что-то выигрывают, у нас хорошие договорённости. Так что надо обмениваться опытом и использовать современные методики.

— Почему молодёжные команды девушек добиваются успехов, а парни терпят неудачу за неудачей? Неужели, как выразился как-то великий биатлонист Тихонов, «Баба Маша не родила пока»? — Да родила как раз. С генетикой у нас всё нормально. Но девочки выступают лучше не потому, что женщины исторически Россию спасали, а из-за перекоса в системе воспитания молодых спортсменов. К сожалению, детско-юношеских школ и училищ олимпийского резерва, которые бы занимались парнями, принципиально не хватает. Женский есть в Ростове и Краснодаре, Тольятти и Астрахани. А мужского почти нигде нет. А там, где есть — принципиально разный уровень отношения и подготовки. Мы пытаемся как-то исправлять ситуацию, в том числе для этого появился и московский «Спартак» . Нам нужен некий ориентир для молодёжи.

Ведь нельзя абстрактно готовить и мотивировать молодого спортсмена, не давая ему понимания, где он будет играть. Ты, пожалуйста, занимайся, люби гандбол, а там посмотрим. Если до недавнего времени гандбола практически не было на телевидении, в СМИ вообще, то о чём можно говорить? Без популяризации вида спорта в целом ничего не получится. Нужно продвигать гандбол, добиваться успехов, и тогда народ потянется. При этом главное направление работы — подготовка тренерских кадров. И мы возвращаемся к договорённости с федерацией гандбола Испании, откуда мы хотим выписать хорошего мужского специалиста, который будет заниматься не с какой-то группой ребят, а который будет обучать тренеров, давать методику.

Обиднее всего то, что советская школа мужского и женского гандбола научила весь мир. Женская сохранилась, а мужская — какая есть. Мы научили норвежцев, французов, исландцев, немцев. А теперь поколение тренеров ушло, остались один-два человека, которым не под силу эту машину перезапустить. Но мы не отчаиваемся.

«Мужской сборной нужно поверить в себя. И эта вера пришла»

— У мужчин совсем скоро чемпионат мира. Можно ли надеяться на успешный результат? — Наша задача минимум — занять такое место, которое гарантирует нам участие в квалификационном турнире на Олимпийские игры. Понятно, что чем мы выше поднимемся — тем лучше. Для многих игроков, учитывая их возраст, этот чемпионат мира — предпоследний шанс. Последний — это Олимпиада. Так что пришло время показать себя. Я буду считать большим успехом попадание в четвёрку. Призовое место — сказочным результатом. Но, думаю, что с тем подходом, который есть сегодня у тренерского штаба с Эдуардом Кокшаровым во главе, а также с учётом квалификации игроков, это возможно.

— Соперники у сборной России на групповом этапе — не подарок. — Мне кажется, даже хорошо, что мы попали в сильную группу. Как принято говорить «группу смерти». Но у нас, куда ни посмотри, — везде «группы смерти». Футболистам одним только везёт. Франция — действующий чемпион мира, Германия — хозяева турнира. Но, очевидно, что если мы здесь выходим из группы, то дальше появятся шансы на выход в полуфинал.

Сейчас мне нравится настрой Кокшарова. Может быть, в глубине души он и переживает, но, уверен, что он сможет держать себя в руках. Теперь нужно тактически подготовиться к каждому сопернику. Ведь ребята уже почувствовали победный дух: в матче с Чехией они доказали себе, что могут! Вели, но проиграли, а во втором матче добились отрыва в восемь мячей — это дорогого стоит. Конечно, поможет и игровая практика. Многие ведь играют в ведущих клубах Европы — в том же «Вардаре», в Германии, в Венгрии. Команда у нас боеспособная. Главное — поверить в самих себя, и, мне кажется, эта вера уже пришла.

— Действительно, по серии с Чехией сложилось ощущение, что главные трудности команды лежат в области психологии. Есть ли идея привлечь к работе с командой спортивного психолога? — В московском «Спартаке», кстати, работает психолог. И из общения с руководством клуба я сделал вывод, что при исключительном начальном отторжении такой работы, этот опыт был признан очень позитивным. К психологу стоит очередь. Специалист и стрессовые ситуации помогает снимать, и игровые моменты отмечает, и даже помогает команду на сборах расселить наилучшим образом. Такой опыт есть, и мы будем с Эдуардом Александровичем на эту тему говорить. На предстоящих сборах попробуем внедрить позитивный опыт московского «Спартака» в систему подготовку национальной сборной.

— Какова промежуточная оценка работы Эдуарда Кокшарова? Сдержанный позитив? — По пятибалльной шкале — четыре с плюсом. Пятёрку поставить не могу, потому что были осечки, было волнение. Но задача всё-таки выполнена. Есть уверенность в том, что он своё дело знает, и его сделает.

— На чемпионате мира по футболу за сборную России выступал натурализованный бразилец Марио Фернандес . Не было ли у вас мыслей о том, что можно и пару гандболистов натурализовать? — Мысли были. Но очевидно, что кандидатов, которые могли бы нас усилить, очень мало. Да простят меня игроки за такое выражение, но товар с вторичного рынка нам не нужен. Только из бутика (улыбается)! Не буду скрывать, что у нас с Сергеем Самсоненко , который помогает нам в работе с мужской сборной, есть несколько мыслей и пара кандидатов. Но речь идёт о тех, у кого с нами не будет большого языкового барьера. Вообще, в вопросах натурализации должна работать совокупность факторов, причём не только спортивных. Человек, например, должен уважать наши устои и культуру. Позитивные примеры есть: в своё время же приехали к нам Сергей Горбок Сергей Шельменко . Но, повторюсь, мы не нацеливаемся на середняков. Мы не гонимся за результатом здесь и сейчас, а работаем в долгую и хотим вернуть былую славу отечественного гандбола. Ведь если посмотреть статистику, мы по-прежнему остаёмся на первом месте по золоту и в мужском, и в женском гандболе среди всех олимпийских игровых видов спорта. Хотелось бы эту пальму первенства не потерять. И чтобы думать не о натурализации, а о том, чтобы наших игроков хватало и на Суперлигу, и даже на ведущие зарубежные чемпионаты.

— Сколько нужно лет, чтобы воспитать сильную мужскую сборную по гандболу? — Я верю в ту сборную, которая есть сейчас. Верю, что она попадёт на Олимпиаду и поборется за медали. Другое дело, что после неё могут образоваться небольшой вакуум. Но в целом для подготовки целого поколения нужно четыре-шесть лет. Даже если сейчас взяться за 16-летних, то проявятся проблемы, связанные с подготовкой в раннем возрасте, о которых я уже сказал. Для блестящих результатов, наверное, нужно лет 10-12. Столько потребовалось Германии, чтобы преуспеть в гандболе и футболе. Надеюсь, на наш век хватит.

«Срок, который давался на обновление женской сборной, прошёл»

— Давайте перейдём к женской сборной. С момента победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро прошло два года. За это время сборная обновилась, перестроилась, и грядущий чемпионат Европы станет для неё первой серьёзной проверкой. Какого результата вы ожидаете от подопечных Трефилова? — А я не ожидаю. Мы поставили задачу перед Евгением Васильевичем — бороться за золото. Тот срок, который давался на обновление команды, прошёл. На прошлом чемпионате Европы мы заняли седьмое место, но при этом отдавали себе отчёт, что ничего требовать от той команды нельзя. Кто-то закончил спортивную карьеру после Олимпиады, кто-то был травмирован, было много молодых. Команда была не сбитая, не сыгранная. Да и эмоционально было трудно после всплеска на Олимпиаде. Я помню бедную Аню Вяхиреву, которая на чемпионат Европы ехала из последних сил. Мы в Новогорске встретились, а она мне шепчет: «Сергей Николаевич, я уже не могу, так всё болит».

Сейчас мы в хорошем смысле остыли от той победы, соскучились. Нет серьёзных травм ведущих игроков, кроме Ильиной. Вернулась в строй Сень, в хорошей форме Кузнецова. Плюс подросли те девочки, которые добыли серебро в 2016-м: и Фролова, и Вернигорова, и Скоробогатченко. У Трефилова на Олимпиаде было ровно по два игрока на каждую позиции. У нас сейчас в среднем — по полтора.

Излишне говорить, что чемпионат Европы — это очень сложное соревнование. Евгений Васильевич — самый титулованный женский тренер современности, никто с ним по количеству титулов сравниться не может. Но похвастать европейским золотом он по-прежнему не может. Поэтому задача добыть его стоит. Я считаю, что если нас минуют травмы, или какие-то другие неожиданности, от этой команды мы можем многого ждать.

— Вероятно, Трефилов особенно будет гореть желанием восполнить пробел в коллекции наград? — Он вообще горит желанием выиграть каждый матч. Это горение иногда превращается в пламя. Главное, чтобы, извергая свой огонь, он никого не обжигал (улыбается).

— Как будет строиться подготовка к чемпионату Европы? — По сути, у нас будет два с половиной сбора. Один — в сентябре, второй — перед чемпионатом. Понятно, что это немного. Но сейчас начнётся чемпионат, кубки. Мы не можем оторвать сборную от клубов. Да и неразумно говорить, что сборную позволяют готовить только окна в чемпионате. Самое главное — это игровая практика, высокая конкуренция и желание показать себя именно в своём чемпионате. Конкуренция у нас выросла, в клубах ведётся профессиональная работа. Надеюсь, что она даст тренерскому штабу сборной России возможность выбрать и пригласить в команду лучших игроков именно на данный момент.

— В женской сборной мог появиться новый человек — Ирина Полторацкая . — Эту тему мы пока прикрыли. У неё большая загрузка в клубе. Кроме того она хочет чаще быть с семьёй и детьми, поэтому мы решили этот вопрос пока отложить.

— В умах болельщиков давно засела тема создания второй женской сборной. Особенно активно она обсуждалась в 2016 году на волне золотой Олимпиады. А как сейчас обстоят дела? — Признаться честно, нашей Федерации нечем похвастать с финансовой точки зрения. Не могу сказать, что мы едва сводим концы с концами, но содержать вторую сборную женскую нам было бы трудно. Пока эта идея не получает финансовой поддержки со стороны Минспорта или Олимпийского комитета России.

Но в принципе Евгений Васильевич проводит очень расширенные сборы. Как вы знаете, в Сочи на летнем сборе было больше 20 человек. По сути, количество привлекаемых игроков превосходит количество, которое едет на соревнования. Так что частично мы этот вопрос решаем так. Потому что с финансовой точки зрения сама Федерация себе позволить полностью взять на качественное содержание вторую сборную не может. Если это делать не просто для галочки, то нужны спарринги, подготовка, спортивный инвентарь, форма и так далее. Надеюсь, что когда-нибудь мы сможем себе это позволить, но пока это не реалистично.

— Это было бы целесообразно, если бы появились возможности? — Безусловно. Количество наших талантливых девочек из молодёжных команд, готовых составить конкуренцию основному составу, делало бы это крайне целесообразным.

«Ждём «Зенит» . А если появятся ЦСКА и «Локомотив», будет вообще прекрасно»

— Буквально на днях стартует и российский гандбольный сезон. Главное противостояние женского турнира, похоже, лежит на поверхности: «Ростов-Дон» пригласил Трефилову достойного конкурента. — Действительно, нас ждёт захватывающее противостояние, тренерская дуэль Амброса Мартина и Евгения Трефилова, которая в этом году состоялась в квалификации к чемпионату Европы. Cчёт между тренерами 1:1 — мы обыграли румынок в Тольятти, а они нас на своей площадке. Это, конечно, колоссальная интрига. При этом приезд Мартина обогатит всех. Не стоит забывать, что «Ростов-Дон» — это костяк сборной России, там большинство олимпийских чемпионок. И работа с испанским специалистом даст девушкам более широкое поле для применения новых навыков, тактических схем, свежие эмоции.

Никуда также не денутся амбиции «Астраханочки» и её молодого тренера. Уход Людмилы Постновой наверняка подхлестнёт амбиции её мужа Георгия Заикина . Возможно, отсутствие Люды на площадке раскрепостит девчонок. Никуда не делась и «Звезда», которая подросла и по возрасту, и по мастерству.

Тольяттинская «Лада» тоже не теряет надежды побороться за золото. Но прямо накануне старта сезона пришло горькое и печальное известие из Волгограда: к огромному сожалению на 74-м году ушёл из жизни главный тренер команды Левон Акопян . Это легенда, мэтр отечественного тренерского цеха, воспитавший огромное количество заслуженных мастеров спорта, в том числе, олимпийских чемпионок Рио, множество мастеров спорта международного класса. Левон Оганесович вместе с Евгением Трефиловым привёл женскую сборную России к победе на Олимпиаде-2016, и этот успех навсегда вписан золотыми буквами в историю отечественного спорта, это невозможно забыть. Отечественный гандбол понёс невосполнимую потерю, нам будет очень не хватать Акопяна. Две игры за Суперкубок России начнутся с минуты молчания, игроки наденут траурные повязки, также с минуты молчания начнутся первые игры женской и мужской Суперлиги вплоть до 5 сентября включительно. Мы скорбим и выражаем глубочайшие соболезнования.

— Мужской чемпионат также обещает быть интересным. — Безусловно. Владимир Салманович Максимов будет отстаивать свой титул. У «Спартака» произошло укрепление состава. Команда уже почувствовала вкус победы и хочет ощутить его вновь. Никуда не делись амбиции «Невы». Второе место — традиционно её, и она попробует туда вернуться. Тот же СКИФ поборется: для Кулешова это новый вызов, желание доказать свою состоятельность. Будет стараться и ставропольское «Динамо» с Клёновым.

— «Зенит» всё-таки появится в мужском чемпионате России? — С «Зенитом» была оговорена пауза, связанная с чемпионатом мира. Переговорный процесс был приостановлен, но мы решили, что в сентябре вернёмся к этому вопросу. Надеюсь, мы продвинемся в ближайшее время, и процесс, так скажем, инкорпорации «Невы» всё-таки произойдёт.

— Уже есть «Спартак», на подходе «Зенит». Чем больше брендов, тем лучше? — А если появятся ЦСКА и «Локомотив», будет вообще прекрасно! Я, кстати, всё-таки хочу убедить нынешнего генерального директора « РЖД Олега Валентиновича Белозёрова , с которым мы знакомы много лет, что гандбол — это тот вид спорта, который заслуживает внимания. И зарплата того же Феди Смолова вполне могла бы позволить содержать клуб, способный бороться за чемпионское звание. А это сразу же и престиж страны, и престиж российского спорта, ведь команда вполне может бороться за еврокубки.

А что касается брендов, то это не теория, это факт. Со «Спартаком» ведь не ошиблись. А появятся «Зенит» или ЦСКА, также будут ходить на матчи этих команд. Главное, чтобы была конкуренция. И чем больше болельщиков придёт из футбола или хоккея на гандбол по принципу бренда, тем лучше.

— В последние годы Федерация многое делает для популяризации гандбола в стране. В новом сезоне зрители смогут смотреть трансляции матчей с трёх камер, а также матчи Бундеслиги. Это поможет? — Эта история с трансляциями делается не для того, чтобы «нахлобучить» клубы, а для того, чтобы люди, посмотрев сегодня гандбол на видео, завтра пришли в том же городе на трибуны.

Что касается Бундеслиги, то мы действительно купили права трансляций ста матчей — будем их показывать. Это лучшая лига мира, самая интересная. Главное, чтобы зрители, посмотрев Бундеслигу, не разочаровались в российском гандболе (улыбается). Это шаг к популяризации. Ведь с точки зрения управления этой махиной, самое главное — это коммерциализация. Переход от спортивного состязания к спортивному продукту, который будет продаваться, развиваться, и стоимость которого будет с каждым днём только увеличиваться. Это же не теоретизирование, не глас вопиющего в пустыне. Мы же ездим, смотрим. В Бундеслиге 18 команд и полные трибуны. По 18 тысяч собирается на гандбольные матчи! Во Франции тоже рекорды: взяли футбольный стадион, поставили площадку — есть 30 тысяч зрителей. И это не бесплатно! Есть и телевизионные права: ЕГФ заключил контракт на 650 миллионов евро. Не инопланетяне же там живут! Так что нужно работать.

— В заключение хочется спросить о пляжном гандболе, ведь недавно в Казани прошёл чемпионат мира. Как думаете, есть у этого вида спорта перспективы, в том числе и олимпийские? — В первую очередь, я бы хотел поблагодарить власти Республики Татарстан, министра спорта за содействие в организации турнира, который прошёл на самом высоком уровне.

Мне кажется, пляжный гандбол — это недооценённый вид спорта. Он очень зрелищный. Я не хочу никого критиковать, но пляжный гандбол на порядок зрелищнее пляжного футбола или волейбола. И дело не только в том, что мужчины приходят смотреть на красивых женщин в купальниках, но и в вариативности, динамике.

Я на наших пляжах никогда не видел, чтобы люди играли в пляжный гандбол. Но перспектива в нём есть. Наши девушки, команда U18, будет принимать участие в соревнованиях по этому виду спорта на юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Буэнос-Айресе в октябре. Известно, что в Токио во время Олимпиады будут организованы выставочные матчи по пляжному гандболу. И есть перспектива его включения в программу летней Олимпиады в Париже. А если он станет олимпийским видом спорта, мы сразу получим другое финансирование, другой интерес, другую мотивацию самих спортсменов, которые, может быть, перейдут из классического гандбола.