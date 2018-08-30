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Шишкарёв: медаль сборной России на ЧМ по гандболу станет сказочным результатом
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Шишкарёв: медаль сборной России на ЧМ по гандболу станет сказочным результатом 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину поделился ожиданиями от выступления мужской сборной России на чемпионате мира.
«Наша задача минимум — занять такое место, которое гарантирует нам участие в квалификационном турнире на Олимпийские игры. Понятно, что чем мы выше поднимемся — тем лучше. Для многих игроков, учитывая их возраст, этот чемпионат мира — предпоследний шанс. Последний — это Олимпиада. Так что пришло время показать себя. Я буду считать большим успехом попадание в четвёрку. Призовое место — сказочным результатом. Но, думаю, что с тем подходом, который есть сегодня у тренерского штаба с Эдуардом Кокшаровым во главе, а также с учётом квалификации игроков, это возможно. Мне кажется, даже хорошо, что мы попали в сильную группу. Как принято говорить «группу смерти». Но у нас, куда ни посмотри, — везде «группы смерти». Футболистам одним только везёт. Франция — действующий чемпион мира, Германия — хозяева турнира. Но, очевидно, что если мы здесь выходим из группы, то дальше появятся шансы на выход в полуфинал. Сейчас мне нравится настрой Кокшарова. Может быть, в глубине души он и переживает, но, уверен, что он сможет держать себя в руках. Теперь нужно тактически подготовиться к каждому сопернику. Команда у нас боеспособная. Главное — поверить в самих себя, и, мне кажется, эта вера уже пришла», — сказал Шишкарёв.
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