«Матч ТВ» покажет все игры Лиги Наций

«Матч ТВ» покажет все встречи в новом международном турнире среди сборных Европы — Лиге Наций УЕФА.

Зрители увидят прямые трансляции мачей сезонов 2018 и 2020 гг. и европейских отборочных турниров сезонов 2019 г. и 2021 г., а также товарищеские матчи на тематических каналах субхолдинга «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб».

Напомним, что 7 сентября на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне сборная России сыграет первый матч в Лиге Наций с командой Турции, а 10 сентября россияне проведут товарищескую встречу со сборной Чехии.

Трансляции матчей будут сопровождаться разнообразным околофутбольным контентом.

Корреспонденты и эксперты «Матч ТВ» подготовят для зрителей эксклюзивные репортажи с тренировок и пресс-конференций команд за день до игры, хайлайты и обзоры матчей, обзоры игрового дня и недели, превью и обзоры каждого из туров, разнообразные дополнительные материалы, в числе которых зарисовки о городах проведения соревнований, интервью с футболистами, тренерами, болельщиками и многое другое.