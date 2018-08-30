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«Матч ТВ» покажет все игры Лиги Наций
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«Матч ТВ» покажет все игры Лиги Наций 

LiveSport.Ru 1 час назад
«Матч ТВ» покажет все встречи в новом международном турнире среди сборных Европы — Лиге Наций УЕФА.
Зрители увидят прямые трансляции мачей сезонов 2018 и 2020 гг. и европейских отборочных турниров сезонов 2019 г. и 2021 г., а также товарищеские матчи на тематических каналах субхолдинга «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб».
Напомним, что 7 сентября на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне сборная России сыграет первый матч в Лиге Наций с командой Турции, а 10 сентября россияне проведут товарищескую встречу со сборной Чехии.
Трансляции матчей будут сопровождаться разнообразным околофутбольным контентом.
Корреспонденты и эксперты «Матч ТВ» подготовят для зрителей эксклюзивные репортажи с тренировок и пресс-конференций команд за день до игры, хайлайты и обзоры матчей, обзоры игрового дня и недели, превью и обзоры каждого из туров, разнообразные дополнительные материалы, в числе которых зарисовки о городах проведения соревнований, интервью с футболистами, тренерами, болельщиками и многое другое.
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