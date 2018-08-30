«Астана» вышла в групповой этап Лиги Европы, обыграв АПОЭЛ по пенальти

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Астана» принимала на своём поле АПОЭЛ. Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена» и завершилась победой хозяев — 1:0 (по пенальти — 2:1).

В основное время казахстанской команде удалось победить благодаря голу Педро Энрике с пенальти на 16-й минуте. В первой встрече команда из Кипра также победила со счётом 1:0, в результате чего было назначено дополнительное время. Команды не смогли поразить ворота друг друга в дополнительное время и выявляли победителя в серии пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Астаны». Таким образом, казахстанцы вышли в групповой этап турнира, а киприоты своё участие в Лиге Европы завершили.

В ещё одном ответном матче раунда плей-офф АЕК из Ларнаки разгромил словенский «Тренчин» со счётом 3:0. В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, киприоты вышли в групповой этап, а словенцы из турнира вылетели.