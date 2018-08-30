«Копенгаген» обыграл в серии пенальти «Аталанту» и вышел в групповой этап Лиги Европы

ТАСС , 30 августа. Датский футбольный клуб «Копенгаген» на своем поле в серии пенальти одержал победу над итальянской «Аталантой» в ответном матче раунда плей— офф квалификации Лиги Европы.

Основное и дополнительное время ответного матча завершились со счетом 0:0, с таким же результатом закончилась первая встреча команд в Италии. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались футболисты клуба из Дании — 4:3. Таким образом, в групповом этапе сыграет «Копенгаген».

Результаты других матчей игрового дня:

"Астана" (Казахстан) — АПОЭЛ (Кипр) — 1:0, по пенальти — 2:1 (первый матч — 0:1);

АЕК (Кипр) — «Тренчин» (Словакия) — 3:0 (первый матч — 4:1);

"Лейпциг" (Германия) — «Заря» (Украина) — 3:2 (первый матч — 0:0);

"Аполлон" (Кипр) — «Базель» (Швейцария) — 1:0 (первый матч — 2:3);

"Карабах" (Азербайджан) — «Шериф» (Молдавия) — 3:0 (первый матч — 0:1);

"Лудогорец" (Болгария) — «Торпедо» (Грузия, Кутаиси) — 4:0 (первый матч — 1:0);

"Маккаби" (Израиль, Тель-Авив) — «Сарпсборг» (Норвегия) — 2:1 (первый матч — 1:3);

ЧФР (Румыния) — «Дюделанж» (Лбюксембург) — 2:3 (первый матч — 0:2);

"Мидтьюлланд" (Дания) — «Мальмё» (Швеция) — 0:2 (первый матч — 2:2).