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«Аталанта» по пенальти проиграла «Копенгагену» и вылетела из ЛЕ
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«Аталанта» по пенальти проиграла «Копенгагену» и вылетела из ЛЕ 

Советский спорт 42 минуты назад
В ответном матче заключительного отборочного раунда Лиги Европы итальянская «Аталанта» на выезде проиграла датскому «Копенгагену».
Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Дополнительное время также победителя не выявило. В серии пенальти точнее оказались футболисты датской команды — 4:3.
Первая игра завершилась также вничью — 0:0. Таким образом, в групповой этап Лиги Европы вышел «Копенгаген».
Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится завтра, 31 августа и пройдет в Монако.
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