«Аталанта» по пенальти проиграла «Копенгагену» и вылетела из ЛЕ

В ответном матче заключительного отборочного раунда Лиги Европы итальянская «Аталанта» на выезде проиграла датскому «Копенгагену». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Дополнительное время также победителя не выявило. В серии пенальти точнее оказались футболисты датской команды — 4:3. Первая игра завершилась также вничью — 0:0. Таким образом, в групповой этап Лиги Европы вышел «Копенгаген». Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится завтра, 31 августа и пройдет в Монако.