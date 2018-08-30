«Олимпиакос» выбил «Бернли» из Лиги Европы, «Бордо» прошел «Гент»

«Олимпиакос» на выезде сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в четвертом отборочном раунде Лиги Европы и завоевал путевку в групповой турнир. В первом матче греческий клуб победил со счетом 1:0.

"Бордо" дома обыграл «Гент» (2:0) и также пробился в групповую стадию. Первая игра в Бельгии завершилась нулевой ничьей. Жеребьевка группового турнира состоится завтра и начнется в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы

Четвертый отборочный раунд

Ответные матчи

"Бордо" (Франция) — «Гент» (Бельгия) — 2:0 (1:0)

Голы: Камано, 10 (1:0). Бриан, 64 — с пенальти (2:0).

Судья: Хиль Мансано (Испания).

30 августа. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

Первый матч — 0:0