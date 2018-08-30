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«Селтик» обыграл «Судуву» и пробился в групповой турнир Лиги Европы
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«Селтик» обыграл «Судуву» и пробился в групповой турнир Лиги Европы 

Спорт-Экспресс + ещё 2 44 минуты назад
Фото: Soccer News
«Селтик» одержал победу над литовской «Судувой» (3:0) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы. В первой игре была зафиксирована ничья — 1:1.
Таким образом, по сумме двух матчей в групповой турнир пробился шотландский клуб. Жеребьевка этой стадии состоится 31 августа и начнется в 14.00 по московскому времени.
Лига Европы
Четвертый квалификационный раунд
Ответный матч
"Селтик" (Шотландия) — «Судува» (Литва) — 3:0 (1:0)
Голы: Гриффитс, 27 (1:0). Макгрегор, 53 (2:0). Айер, 61 (3:0).
Судья: Кабаков (Болгария).
30 августа. Глазго. Стадион «Селтик Парк»
Селтик — Судува
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