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«Олимпиакос» выбил «Бёрнли» из ЛЕ, «Бордо» и «Селтик» вышли в групповой этап
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«Олимпиакос» выбил «Бёрнли» из ЛЕ, «Бордо» и «Селтик» вышли в групповой этап 

Чемпионат.com 39 минут назад
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы английский «Бёрнли» принимал на своём поле греческий «Олимпиакос». Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 1:1.
В первом матче греческая команда на своём поле победила со счётом 3:1. Таким образом, «Олимпиакос» вышел в групповой этап Лиги Европы, а «Бёрнли» из турнира вылетел. Французский «Бордо» на своём поле обыграл бельгийский «Гент» со счётом 2:0. Благодаря ничьей в первой встрече (0:0) «Бордо» пробился в следующий раунд еврокубка.
В ещё одном ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы шотландский «Селтик» разгромил литовскую «Судуву» со счётом 3:0 и также оформил себе путёвку в групповой этап турнира.
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