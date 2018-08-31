«Севилья» на глазах Промеса вышла в Лигу Европы и может сыграть со «Спартаком» 

«Севилья» одержала победу над «Сигмой» (3:0) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы. В составе победителей отличились Максим Гоналон и Виссам Бен Йеддер, еще один мяч в свои ворота забил Мартин Нешпор.
В первом матче «Севилья» также победила со счетом 1:0. Испанский клуб завоевал путевку в групповой турнир Лиги Европы. Матч посетил полузащитник "Спартака" Квинси Промес, который вскоре должен стать игроком испанского клуба. Не исключено, что он сыграет против красно-белых уже в группе.
Лига Европы
Четвертый квалификационный раунд
Ответный матч
"Севилья" (Испания) -"Сигма" (Литва) — 3:0 (2:0)
Первый матч — 1:0