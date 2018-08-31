Назван состав женской сборной России по регби-7 на этап чемпионата Европы в Казани

Главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин определился с составом команды на второй этап чемпионата Европы, который пройдет в Казани 1–2 сентября. В окончательный состав вошли 12 игроков, сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Состав женской сборной России по регби-7 на этап чемпионата Европы в Казани: Арина Быстрова (РГУТИС-Подмосковье), Анна Гаврилюк (РГУТИС-Подмосковье), Яна Данилова (РГУТИС-Подмосковье), Марина Кукина (РГУТИС-Подмосковье), Дарья Норицина (РГУТИС-Подмосковье), Кристина Середина (РГУТИС-Подмосковье), Дарья Шестакова (РГУТИС-Подмосковье), Алена Михальцова (Енисей-СТМ), Мария Перестяк (Енисей-СТМ), Дарья Лушина (ГБУ КК РЦСП по ИВС), Анастасия Прокудина (ГБУ КК РЦСП по ИВС), Снежанна Кулькова (Красный Яр).

На втором этапе чемпионата Европы в Казани сборная России сыграет в группе В вместе со сборными Португалии, Шотландии и Уэльса.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе (1 сентября)

Россия — Португалия (11.50 мск)

Россия — Шотландия (14.42 мск)

Россия — Уэльс (17.34 мск)