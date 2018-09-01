Российские регбистки разгромили сборные Португалии и Шотландии в Казани

Женская сборная России по регби-7 успешно стартовала на втором этапе европейской серии Гран-при в Казани. Россиянки последовательно разгромили сборные Португалии и Шотландии. В заключительном туре группового этапа хозяйки турнира встретятся с командой Уэльса. Таким образом, россиянки досрочно вышли в плей-офф соревнований.

Женская сборная России на первом этапе серии, который состоялся во Франции в конце июня, заняла второе место. В финале россиянки уступили француженкам со счётом 12:19.

Матчи плей-офф казанского этапа состоится в воскресенье, 2 сентября.

Регби-7. Женщины. Европейская серия Гран-при. Второй этап. Казань, Россия Группа В Россия — Португалия — 38:0 (21:0) Россия — Шотландия — 47:0 (19:0)