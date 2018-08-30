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«Црвена Звезда» пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Зальцбургом»
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«Црвена Звезда» пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Зальцбургом» 

SPORT24.ru + ещё 1 30 августа 2018
Сербская «Црвена Звезда» пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов, пройдя в двухматчевом противостоянии на стадии раунда плей-офф квалификации турнира австрийский «Зальцбург».
Ответная игра в Австрии завершилась результативной ничьей — 2:2, чего «Црвене Звезде», дома сыгравшей с «быками» 0:0, хватило для выхода в основную сетку Лиги чемпионов.
Стоит отметить, что сербский клуб уступал по ходу встречи в два мяча, но усилиями Эль Фарду Бена, оформившего дубль за две минуты, сумел отыграться.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч
«Зальцбург» (Австрия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:2 (1:0)
Голы: Даббур, 45; Даббур, 48 (пен) — Бен, 65; Бен, 66.
Первый матч — 0:0
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