«Црвена Звезда» пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Зальцбургом»

Сербская «Црвена Звезда» пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов, пройдя в двухматчевом противостоянии на стадии раунда плей-офф квалификации турнира австрийский «Зальцбург».

Ответная игра в Австрии завершилась результативной ничьей — 2:2, чего «Црвене Звезде», дома сыгравшей с «быками» 0:0, хватило для выхода в основную сетку Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что сербский клуб уступал по ходу встречи в два мяча, но усилиями Эль Фарду Бена, оформившего дубль за две минуты, сумел отыграться.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч

«Зальцбург» (Австрия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:2 (1:0)

Голы: Даббур, 45; Даббур, 48 (пен) — Бен, 65; Бен, 66.

Первый матч — 0:0