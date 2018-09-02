Португальский тренер донецкого «Шахтёра» дал комментарий на русском языке

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека по-русски прокомментировал итоги матча своей команды с «Мариуполем» в чемпионате Украины по футболу.

«Это важная победа. Мне понравился первый тайм, было много моментов. Мы играли быстро», — сказал португальский специалист.

Остальные комментарии об игре Фонсека давал на родном языке.

Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Шахтёра», лидирующего в турнирной таблице чемпионата Украины.