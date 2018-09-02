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Португальский тренер донецкого «Шахтёра» дал комментарий на русском языке
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Португальский тренер донецкого «Шахтёра» дал комментарий на русском языке 

RT на русском + ещё 2 38 минут назад
Фото: RT на русском
Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека по-русски прокомментировал итоги матча своей команды с «Мариуполем» в чемпионате Украины по футболу.
«Это важная победа. Мне понравился первый тайм, было много моментов. Мы играли быстро», — сказал португальский специалист.
Остальные комментарии об игре Фонсека давал на родном языке.
Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Шахтёра», лидирующего в турнирной таблице чемпионата Украины.
Ранее в УЕФА заявили, что продолжат разводить российские и украинские команды, но следят за ситуацией между странами.
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