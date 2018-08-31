Ещё
Исполнительный директор ГК «Спартак»: «Клуб готов сделать серьезный шаг вперед»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исполнительный директор ГК «Спартак»: «Клуб готов сделать серьезный шаг вперед» 

SPORT24.ru 1 час назад
Исполнительный директор гандбольного клуба «Спартак» Василий Славин рассказал о планах на сезон.
«В предстоящем сезоне гандбольный клуб «Спартак» готов сделать шаг вперед во всех аспектах деятельности. Этим летом состав команды пополнил целый ряд известных гандболистов. Теперь тренерский штаб имеет больше вариативности при выборе состава и схемы игры.
В предстоящем сезоне все домашние матчи команда проведет во Дворце спорта в Крылатском. Данный шаг позволит нам создать единую билетную и абонементную программы. Клуб будет вести планомерную работу по популяризации гандбола и привлечению болельщиков на трибуны.
Помимо работы с главной командой, мы приступили к созданию клубной вертикали. На базе московского УОР № 2 создана молодежная команда «Спартак-2». В дальнейшем в систему клуба должна войти детско-юношеская спортивная школа», — передает слова Славина корреспондент Sport24.ru.
Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» стал серебряным призером чемпионата и Кубка России
SPORT24.ru: последние новости
Вратарь «Крыльев Советов» Лория получил вызов в сборную Грузии Дзюба появился на обложке журнала Men’s Health Томаров: «Понимали, что в матче с «Рейнджерс» все будет решаться в Уфе, при любом счете»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сексуальная рафтингистка показала формы13
Француженку оштрафовали за оголение на US Open3
В Англии арбитр пошутил над инвалидами1
Легенда «Манчестер Юнайтед» попросил футболку у Дзюбы
Признание хорвата лучшим футболистом назвали позором
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
00:44
«С такими бедрами она нам не нужна»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение