Исполнительный директор ГК «Спартак»: «Клуб готов сделать серьезный шаг вперед»

Исполнительный директор гандбольного клуба «Спартак» Василий Славин рассказал о планах на сезон.

«В предстоящем сезоне гандбольный клуб «Спартак» готов сделать шаг вперед во всех аспектах деятельности. Этим летом состав команды пополнил целый ряд известных гандболистов. Теперь тренерский штаб имеет больше вариативности при выборе состава и схемы игры.

В предстоящем сезоне все домашние матчи команда проведет во Дворце спорта в Крылатском. Данный шаг позволит нам создать единую билетную и абонементную программы. Клуб будет вести планомерную работу по популяризации гандбола и привлечению болельщиков на трибуны.

Помимо работы с главной командой, мы приступили к созданию клубной вертикали. На базе московского УОР № 2 создана молодежная команда «Спартак-2». В дальнейшем в систему клуба должна войти детско-юношеская спортивная школа», — передает слова Славина корреспондент Sport24.ru.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» стал серебряным призером чемпионата и Кубка России