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Бушманов: решили с Черчесовым, что сейчас Чалов нужнее молодёжной сборной
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Бушманов: решили с Черчесовым, что сейчас Чалов нужнее молодёжной сборной 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал вызов нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в расположение команды на предстоящие матчи с Египтом и Сербией.
«Мы обсуждаем с Черчесовым кандидатуры многих игроков, в том числе и кандидатуру Фёдора Чалова. На сегодня мы решили, что Фёдор будет вызван в молодёжную сборную России. На данный момент его присутствие в молодёжной сборной важнее, чем нахождение в главной команде страны», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
7 сентября моложёная сборная России проведёт контрольную игру с Египтом, а 11 сентября — отборочный матч чемпионата Европы—2019 U21 c Сербией. Команда соберётся вместе 3 сентября на базе в Новогорске, где начнёт подготовку к предстоящим поединкам.
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