Ещё
Букмекерская контора «Олимп» и Федерация гандбола России продолжили сотрудничество
Далее:
Читайте также:
Ещё

Букмекерская контора «Олимп» и Федерация гандбола России продолжили сотрудничество 

Vprognoze.ru 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
Букмекерская контора «Олимп» стала генеральным партнером Суперкубка России по гандболу среди мужских команд. Турнир официально сменил название на Олимп Суперкубок России по гандболу. Он пройдет 1 сентября в 16:00 по мск. За титул будут бороться «Чеховские медведи» и «Спартак». «Чеховские медведи» — действующие обладатели Суперкубка, ни разу не проигрывавшие турнир. На их счету четыре победы. «Красно-белые» впервые примут участие в таком поединке. Битва пройдет во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове. БК «Олимп» начала сотрудничество с Федерацией гандбола России в мае этого года в рамках Олимп Кубка России по гандболу среди мужских команд имени А. Б. Кожухова. «Мы с радостью поддерживаем гандбольные турниры. Пока они не такие популярные, как по футболу или хоккею, но мы работаем в этом направлении. Стараемся своими действиями добавить атмосферу праздника. Дарим подарки, проводим конкурсы. Так привлекаем внимание к играм и повышаем лояльность к нашему бренду», — комментирует директор по развитию БК «Олимп» Константин Гусев.
Vprognoze.ru: последние новости
«Зенит» проиграл «Мольде» в ответном матче Лиги Европы Промес объявил об уходе из «Спартака» Шарапова с победы стартовала на US Open
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Француженку оштрафовали за оголение на US Open5
Промес прокомментировал уход из «Спартака»
Сколько медалей потеряет Россия8
От Медведевой «сбежал» тренер14
Панарина оскорбило награждение российских футболистов
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
00:37
От Медведевой «сбежал» тренер
Фигурное катание Статьи
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение