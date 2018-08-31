Букмекерская контора «Олимп» и Федерация гандбола России продолжили сотрудничество 

Букмекерская контора «Олимп» стала генеральным партнером Суперкубка России по гандболу среди мужских команд. Турнир официально сменил название на Олимп Суперкубок России по гандболу. Он пройдет 1 сентября в 16:00 по мск. За титул будут бороться «Чеховские медведи» и «Спартак». «Чеховские медведи» — действующие обладатели Суперкубка, ни разу не проигрывавшие турнир. На их счету четыре победы. «Красно-белые» впервые примут участие в таком поединке. Битва пройдет во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове. БК «Олимп» начала сотрудничество с Федерацией гандбола России в мае этого года в рамках Олимп Кубка России по гандболу среди мужских команд имени А. Б. Кожухова. «Мы с радостью поддерживаем гандбольные турниры. Пока они не такие популярные, как по футболу или хоккею, но мы работаем в этом направлении. Стараемся своими действиями добавить атмосферу праздника. Дарим подарки, проводим конкурсы. Так привлекаем внимание к играм и повышаем лояльность к нашему бренду», — комментирует директор по развитию БК «Олимп» Константин Гусев.