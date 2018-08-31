Ещё
Базаревич считает, что Мозгов мог решить свои проблемы и приехать в сборную России по баскетболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Базаревич считает, что Мозгов мог решить свои проблемы и приехать в сборную России по баскетболу 

RT на русском + ещё 5 28 минут назад
Фото: RT на русском
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал отсутствие центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» Тимофея Мозгова на сборах национальной команды в рамках подготовки к матчам квалификации чемпионата мира.
«Он извинялся и говорил, что любит играть за сборную, но у него семейные обстоятельства. Хотя мне кажется, он мог их решить и приехать. Сидеть и горевать, что Тимофей не приехал, мы не будем, естественно. Тем не менее его помощь бы нам пригодилась», — цитирует Базаревича РИА Новости.
Сборная России по баскетболу проведёт тренировочный сбор в подмосковном Новогорске с 26 августа по 5 сентября. Первый матч второго этапа квалификационного турнира Кубка мира подопечные Сергея Базаревича проведут 13 сентября с Чехией, а 16 сентября они сыграют с Болгарией.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Орландо» Мозгов не сможет помочь сборной России в матчах квалификации чемпионата мира.
RT на русском: последние новости
Определились составы всех групп Лиги Европы сезона-2018/19 СМИ: Фанаты «Динамо» и «Аякса» устроили драку в Киеве перед матчем Лиги чемпионов На товарищеском матче футбольных сборных России и Чехии ожидается аншлаг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России забит самый позорный автогол в мире33
«Я не нужна российскому спорту»64
Француженку оштрафовали за оголение на US Open7
«Ненавижу играть против нее»5
От Медведевой «сбежал» тренер14
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
00:37
От Медведевой «сбежал» тренер
Фигурное катание Статьи
00:13
Исинбаева показала идеальную фигуру
Легкая атлетика
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение