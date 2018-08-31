Тренер: отсутствие Мозгова является серьезной потерей для сборной России по баскетболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 августа. / ТАСС /. Отсутствие в сборной России центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо» Тимофея Мозгова является существенной потерей для национальной команды. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Сергей Базаревич

"Потеря любого игрока существенна, а тем более такого высокого уровня, как Тимофей Мозгов. Мы общались, он извинялся, что не сможет нам помочь. Насколько я пониманию, там семейные вопросы, но, думаю, он мог бы их решить", — сказал Базаревич.

Ранее стало известно, что Мозгов не сыграет за сборную России в матчах квалификации Кубка мира против команд Чехии и Болгарии.

Базаревич добавил, что сроки возвращения в строй баскетболиста ЦСКА и сборной России Андрея Воронцевича после травмы неизвестны. Форвард в мае перенес операцию на плече.

Сборы национальной команды проходят в подмосковном Новогорске с 26 августа по 5 сентября. Затем команда примет участие в международном турнире, где также сыграют сборные Польши и Израиля. Первый матч второго этапа квалификации Кубка мира — 2019 с командой Чехии россияне проведут в гостях 13 сентября, а 16 сентября национальная сборная сыграет с командой Болгарии дома.