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«Ростов-Дон» в 4-й раз выиграл Суперкубок России
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«Ростов-Дон» в 4-й раз выиграл Суперкубок России 

Чемпионат.com + ещё 2 1 час назад
Гандболистки клуба «Ростов-Дон» в четвёртый раз подряд завоевали Суперкубок России. В матче за почётный трофей ростовчанки в Краснодаре обыграли «Кубань» со счётом 32:22. Самой результативной гандболисткой матча стала правая крайняя ростовской команды Юлия Манагарова, отличившаяся 9 раз. 7 мячей записала на свой счёт Анна Вяхирева. Лучшй в составе «Кубани» стала Диана Голуб — 5 мячей.
«Ростов-Дон» является действующим чемпионом страны и обладателем Кубка России. «Кубань» в минувшем сезоне стала второй в Кубке страны.
Суперкубок России разыгрывается с 2014 года. Первым обладателем трофея стала звенигородская «Звезда», далее 4 раза трофей выигрывал «Ростов-Дон».
Гандбол. Женщины. Суперкубок России. Краснодар
«Кубань» (Краснодар) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 32:22 (13:8).
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