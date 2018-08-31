«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью 

В стартовом матче шестого тура чемпионата России казанский «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 1:1. Этот результат не позволил команде Валерия Карпина временно выйти на первое место в турнирной таблице.
Первый гол в матче забили ростовчане: на 37-й минуте Алексей Ионов реализовал пенальти, назначенный за игрой рукой защитника «Рубина» в своей штрафной.
Отыграться казанцы смогли на 50-й минуте. Автором забитого мяча стал защитник Сорокин, недавно получивший вызов в сборную России.
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