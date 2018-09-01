«Чеховские медведи» в пятый раз подряд завоевали Суперкубок России по гандболу

ТАСС , 1 сентября. Гандбольный клуб «Чеховские медведи» со счетом 22:21 победил московский "Спартак" и стал пятикратным обладателем Суперкубка России. Встреча прошла в подмосковном Чехове.

"Чеховские медведи" в прошлом сезоне стали чемпионами России и завоевали Кубок страны. «Спартак» занял второе место в первенстве, а в Кубке России дошел до финала, где уступил «Чеховским медведям». Всего в активе чеховского клуба 17 побед в чемпионатах страны (2002-2018), восемь раз гандболисты команды становились победителями Кубка России.

Впервые Суперкубок России был проведен в 2014 году, клуб из Чехова неизменно побеждает в турнире. В 2014 году были обыграны «Пермские медведи», в 2015-м и 2017-м — краснодарский СКИФ, в 2016-м — петербургский клуб «Университет Лесгафта — Нева».

В пятницу гандболистки клуба «Ростов-Дон» в четвертый раз подряд стали обладательницами Суперкубка России, обыграв «Кубань» со счетом 32:22.

Сезон в мужской Суперлиге стартует 4 сентября, женской — 2 сентября.